SHAMAN в честь Дня Конституции выпустил клип на Государственный гимн России

Сегодня, 12 декабря, певец SHAMAN, известный хитами «Встанем» и «Я русский», выпустил Государственный гимн России в оригинальной аранжировке.

Изначально гимн в исполнении Ярослава Дронова (настоящее имя исполнителя) прозвучал еще 22 августа 2022 года в Ялте во время празднования Дня Государственного флага. Видеоролик из выступления занял первое место в трендах YouTube. Удерживал лидерство гимн на видеохостинге более 3-х недель подряд.

После этого артист стал завершать каждое свое сольное выступление исполнением гимна. Как говорит музыкант, он развил заложенный в композиции драйв, придал ей звучание рок-баллады и фольклорные элементы в вокале:

«Все знают гимн как официальный государственный символ, при этом забывая, что это мощная песня, настоящий хит, который не теряет актуальности много десятков лет».

В День Конституции в 00:00 мск певец выпустил гимн в своем исполнении на всех цифровых платформах. На YouTube-канале SHAMAN опубликовал клип, куда вошли кадры выступления в Казани. Там исполнителю-патриоту подпевали более 4 тысяч зрителей.

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