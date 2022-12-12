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У Данко диагностировали предынфарктное состояние из-за инцидента в аэропорту Молдавии

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У Данко диагностировали предынфарктное состояние из-за инцидента в аэропорту Молдавии
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Фото из открытых источников

Самочувствие Александра Фадеева, который более известен зрителям как певец Данко, резко ухудшилось после того, как его не пустили на свое выступление. Артист в молдавском аэропорту провел два дня и чуть не перенес инфаркт.

Исполнителя несколько суток не выпускали из аэропорта Кишинева и не давали документов. Певцу даже стало плохо после того, как его задержали. Жена Данко Мария Силуянова рассказала, что ее супруг нормально не спал пять дней. На фоне всей этой нервной ситуации у артиста поднялось давление. Известно также, что он был без денег, паспорта, воды и еды.

В Молдову теперь Данко путь заказан. Но певец утверждает, что даже из-за этой неприятной ситуации он не поменяет своих политических взглядов и будет дальше защищать свою страну: 

Я как поддерживал, так и далее буду поддерживать РФ, буду жить в Крыму, буду высказываться публично. Это моя Родина, а другой у меня нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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