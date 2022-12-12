В каком виде Пугачева появилась в Израиле на концерте группы «Би-2»

На днях в Израиле состоялся очередной концерт популярной российской рок-группы "Би-2". На выступление коллектива в числе других пришла звездная пара - Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом в России).

Шоумен выложил в своих социальных сетях видео с концерта. Там он вместе с супругой пританцовывает под хиты музыкантов.

Вчера состоялся фантастический концерт «Би-2» в Тель-Авиве! На одном дыхании все зрители и мега-талантливые музыканты. Хиты, а также новые песни из альбома. Песня «Аллилуйя» теперь в моем плейлисте. Спасибо вам, ребята, за незабываемый вечер!, — подписал ролик комик.

Алла Борисовна предстала в молодежном красном наряде и парике с прямыми волосами, а не с кудрями, как обычно. При этом улыбающиеся артисты были рады всеобщему вниманию.

Кстати, в какой-то момент камера показала именитую пару, выведя изображения супругов на огромный экран прямо на сцене. Это очень обрадовало не только самых знаменитостей, но и посетителей.



