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В телешоу «Суперстар» обидели певицу Анну Асти и выгнали Вячеслава Малежика

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В телешоу «Суперстар» обидели певицу Анну Асти и выгнали Вячеслава Малежика
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Фото из открытых источников

Шестой выпуск 3-го сезона популярного музыкального шоу «Суперстар! Возвращение» вышел на канале НТВ 11 декабря 2022 года. В новом выпуске проекта оставшимся участниками нужно было исполнить современные песни.

Композиция Анны Астик "Феникс" в исполнении Ольги Зарубиной вызвала серьёзный спор. Почти все судьи отметили, что хит Анны безвкусный. По мнению Сергея Соседова, эту песню слушают деградирующие люди, а сама песня звучит намного чище в исполнении Зарубиной.

Вячеслав Малежик га шоу исполнил трек группы Uma2rman «Проститься». Члены жюри данное выступление оценили по достоинству и поставили высокие баллы все, помимо Леры Кудрявцевой. Телеведущая призналась в непростом характере, заявив, что все участники телепроекта должны находиться на равных между собой условиях, поэтому выделять никого за прошлые заслуги она не будет. Звездная блондинка поставила Вячеславу один балл, в итоге он покинул программу «Суперстар».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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