Валерий Леонтьев установил новую расценку на корпоративы в России

Валерий Леонтьев долгое время не появляется на публике. После начала СВО и вовсе пропал. Артист утверждал, что в Россию больше ни ногой. Но у принципиальности тоже есть цена.

За свое выступление на мировой сцене певец рассчитывает получить 100 тысяч долларов. А вот соло в РФ организаторам обойдется на 50 тысяч долларов дороже. Также Леонтьев рассчитывает на предоплату 50 процентов.

В райдере есть заморочки. К примеру, окна в гостиничном номере люкс должны быть заклеены черными пакетами. По соседству должны жить ЧОПовцы и костюмеры. Машины – «Mercedes-benz», носильщика багажа, виски «Macallan», элитная мясная нарезка и суточные выплаты 300$.

Напомним, 73-летний Валерий Леонтьев ушел в тень российского шоу-бизнеса. Он обосновался в Майами. В Штатах уже более 20 лет проживает жена артиста Людмила Исакович. Как сам артист признавался, его в России одолели фанаты, он не мог спокойно продохнуть и выйти на улицу. Но за 150 тысяч долларов Народный артист РФ готов порадовать своих соотечественников любимыми песнями.