Выяснилось, почему Николаев и Орбакайте выступили на «Дуэтах» в цветах флага Украины

После появления композитора Игоря Николаева и певицы Кристины Орбакайте на сцене телешоу «Дуэты» в цветах флага Украины на федеральном телеканале «Россия 1», на них обрушился шквал критики от возмущённых телезрителей, которые потребовали выслать из страны музыкантов. Но сегодня выяснилось, что артисты могут быть совершенно не причастны к тому, что угодили в скандал.

Оказывается, участники музыкального шоу заранее не знают, с кем они выйдут в дуэте на сцену. А поэтому Кристина Орбакайте в жёлтом платье могла даже не подозревать, что с ней споет Игорь Николаев в синем костюме, таким образом образуя палитру украинского флага.

Большинство пользователей согласились, что за выступлением артистов нет никакого подтекста, а это только неудачное стечение обстоятельств. Однако многие по-прежнему остались недовольны такой ситуацией.