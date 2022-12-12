Журналистка Ксения Собчак считает, что певица Лариса Долина отдувается за весь шоу-бизнес России

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram пошутила, что артистка Лариса Долина следует всем современным трендам и «отдувается за всю гвардию» российского шоу-бизнеса.

Светская львица напомнила слова Лолиты, которая призналась, что она бесплатно ездит в общественном транспорте по пенсионному удостоверению.

Также Ксения упомянула и о Ларисе Гузеевой, которая заявила, что вручную лепит пельмени. Ведущая в шутку предположила, что следующим будет поп-король Филипп Киркоров, который «расскажет про самые лучшие оздоровительные курорты в Краснодарском крае».

«Одна Долина постигает невиданные миры молодого поколения, носит мини, отдувается за всю «гвардию», — отметила Собчак.