Звезда «Дальнобойщиков» Владимир Гостюхин не общается со своими родными из-за ситуации на Украине

В семье Владимира Гостюхина произошла настоящая драма. Длительное время звезда «Дальнобойщиков» не общается с сестрой, которая проживает на Украине и ненавидит все, что связано с Россией.

О драматической семейной истории артист рассказал в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1»:

«Я потерял сестру, ну как потерял? Она не здорова, возраст уже. Эта украинская пропаганда ей заморочила голову, с ней разговаривать невозможно! Она жила в Харькове, у нас там много родственников. Когда началась СВО, отправил ей письмо, но что началось… Пошла одна антирусская речь, у меня была настоящая истерика. У многих подобное сейчас», — заявил Владимир Васильевич.

Также 76-летний Гостюхин прервал связь со своей внебрачной дочерью Александрой, которая проживет в Америке в браке с афроамериканцем. Саша приняла западную позицию и знать не хочет ничего об отце. Артист признался, что прекрасно относится к мужу наследницы и надеется, что когда-нибудь они все-таки воссоединятся.