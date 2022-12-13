53-летний российский артист Стас Михайлов заявил о трагической смерти брата Валерия

Стас Михайлов принял участие в ежегодном фестивале "Песня года". После торжественного мероприятия певец поделился с журналистами подробностями семейной трагедии.

Оказывается, родной брат артиста Валерий погиб в 1989 году при крушении вертолета в возрасте всего 27 лет. Воздушное судно разбилось недалеко от Красной поляны, поскольку на высоте 2200 метров "рассыпалась шестеренка редуктора".

Стас до сих пор не может справиться с тяжелой утратой. Как признался Михайлов, ему очень не хватает близкого родственника. Артист говорит, что именно брат ему привил любовь к музыке. Ни один концерт исполнителя не обходится без того, чтобы он не посвятил композицию покойному Валерию.

Когда звезду эстрады спросили о самой необычной новогодней ночи в его жизни, он вспомнил родительский дом.

"Необычный год в моей жизни был тогда, когда был жив брат. Для меня это останется незабываемым, у меня была полноценная семья. Вот это для меня самое необычное. С годами начинаешь понимать, что ценность лишь в людях. Главное — кто с тобой рядом. Главное — чтобы были приобретения, не потери. Это важно", - сказал певец.

Михайлов добавил, что Новый год он будет встречать в кругу семьи.