Салливан рассказал о санкциях по отношению к Российской Федерации

Представитель американской администрации и помощник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Салливан в интервью журналистам заявил, что политические власти США ввели против российской экономики беспрецедентное количество санкций. Он отметил, что то давление, которое западные государства оказывают на Российскую Федерацию в целях проведения своей политики, особенно в отношении удержания политической власти у киевского режима, не имеет аналогов в мировой истории за последнее время.

Салливан добавил, что американские политические власти продолжают проводить этот курс и, если посчитают нужным, то будут вводить новые санкционые меры и продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию.