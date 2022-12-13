Лукашенко провел назначения в правительстве

Руководителем внешнеполитического ведомства белорусского государства назначен Алейник, который ранее работал первым заместителем министра. Это решение принял белорусский президент Лукашенко.

Он провел новые назначения в руководящем составе правительства. Кроме внешнеполитического ведомства перестановки произошли в военном министерстве. Лукашенко определил на должность руководителя военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Лукьяновича. Президент публично представил новых чиновников.

Ранее Лукашенко сделал обращение ко всем чиновникам государства, в котором призвал их самим оперативно решать возникающие вопросы без постоянного вмешательства со стороны президента.