Адвокат Алёшин предрекает Хаматовой наказание по статье УК о дискредитации ВС РФ

После осуждения спецоперации на Украине, актриса театра и кино Чулпан Хаматова покинула Россию и улетела в Латвию. Теперь знаменитая артистка выступает на латвийской сцене Нового Рижского театра. Недавно она получила звание актрисы года в прибалтийской стране за постановку Post Scriptum.

Как полагает адвокат Андрей Алешкин, все это не сойдет с рук звезде. Юрист заявил, что действия актрисы попадают под статью Угловного Кодекса (УК) о дискредитации ВС РФ. Помимо того, эксперт намекнул, что Чулпан за свою позицию может получать деньги.

«Действительно, такие действия могут попадать под дискредитирующие. Там наказания идет от административного до уголовного, уже в зависимости от степени участия. Можно сожалеть о том, что деятели культуры данную ситуацию применяют в корыстных целях», - заявил адвокат.

Напомним, 47-летняя Чулпан Хаматова покинула РФ после начала спецоперации, которую осудила. Артистка уволилась из театра "Современник". Там знаменитость играла на протяжении последних 24 лет.