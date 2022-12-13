Агент Кристины Орбакайте заявил, что певица не задержится долго в США и вернется в Россию

В последнее время многие телевизионные каналы и интернет-порталы начали писать о том, что знаменитая певица Кристина Орбакайте уехала в США на постоянное место жительства.

Однако агент исполнительницы Александр Качан призвал не верить постыдным сплетням. Он заявил, что дочь Аллы Пугачевой вернется в Россию совсем скоро, еще до начала новогодних праздников.

«У нее есть занятость, есть плановые концерты и есть съемки. Все в порядке. У нас даже есть даты, до которых она должна приехать в Россию и выступить. По планам, Кристина работает, в ближайшее время у нее запланировано выступление», – сказал агент певицы.

Напомним, Орбакайте предпочитает отмалчиваться по поводу проведения спецоперации на Украине. К тому же, несколько дней назад она лайкнула пост матери, в котором Примадонна назвала россиян «лжецами и тварями».

При этом Кристина, несмотря на позицию звездной родительницы, продолжает работать в России и зарабатывать здесь миллионы.