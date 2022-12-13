Yandex.RTB

Актриса известного сериала «Воронины» Екатерина Волкова заявила об изнасиловании

Image 16+
Актриса известного сериала «Воронины» Екатерина Волкова заявила об изнасиловании
Знаменитости
Фото из открытых источников

Актриса Екатерина Волкова, которая прославилась благодаря роли Веры в комедийном сериале «Воронины», поделилась в личном блоге неприятным инцидентом, который произошел с ее близкой подругой. Оказалось, что приятельница кинозвезды стала жертвой насилия.

Екатерина узнала об изнасиловании спустя несколько лет. По словам артистки, на откровение подруга решилась после просмотра видеоролика Саши Сулим, которая написала известную книгу о маньяке. Журналист провела расследование, в рамках которого подчеркнула, что многие российские женщины становились жертвами насилия. Подруга Волковой рассказала, что не обращалась в полицию, так как ей было стыдно, неприятно поднимать данную тему.

Сама актриса заявила, что не хочет подробно рассказывать о неприятном случае окружающим и называть имена. Единственное желание заключается в том, чтобы преступники, совершившие насилие, были по всей строгости закона наказаны.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ксения Собчак язвительно ответила на слова Татьяны Брухуновой о традиционных ценностях китайцев

Сегодня, 14:00

53-летний российский артист Стас Михайлов заявил о трагической смерти брата Валерия

Сегодня, 13:51

Актриса известного сериала «Воронины» Екатерина Волкова заявила об изнасиловании

Сегодня, 12:44

Якубович назвал происходящее на капитал-шоу «Поле чудес» шизофренией

Сегодня, 12:16

Агент Кристины Орбакайте заявил, что певица не задержится долго в США и вернется в Россию

Сегодня, 12:09

Алена Жигалова высказалась об очередных провалах в памяти у Лободы

Сегодня, 11:00

Никакого флага Украины нет: продюсер Дзюник заступился за Николаева и Орбакайте

Сегодня, 10:55

Мать Алёны Шишковой заявила, что не пристаёт к своей внучке Алисе с просьбами о селфи

Сегодня, 10:41

Распутина высказалась о творчестве певицы Анны Asti: «Слушает только деградированная публика»

Сегодня, 10:31

Адвокат Алёшин предрекает Хаматовой наказание по статье УК о дискредитации ВС РФ

Сегодня, 10:26

Анна Нетребко за границей удивила поклонников новым имиджем с короткими волосами

Сегодня, 10:18

Отар Кушанашвили подверг критике Асмус и Харламова за публичное выяснение отношений

Сегодня, 09:56

Артистка Ани Лорак: «Хочу, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом»

Сегодня, 09:40

Газета.Ru: Регина Тодоренко заявила, что она ненавидит всех членов жюри шоу «Маска»

Сегодня, 09:32

Певец из Уфы Элвин Грей проинформировал о своей поездке в зону СВО ВС России

Сегодня, 09:13

Изменившийся актер Александр Балуев после длительного перерыва появится на телеэкранах

Сегодня, 09:04

Бориса Корчевникова назвали лучшим ведущим РФ 2022 года

Сегодня, 08:46

Критик Рудченко заявил, что певец SHAMAN переигрывал при исполнении государственного гимна

Сегодня, 08:43

Фильм «Ведьмак: Происхождение» получил негативные отзывы от критиков и пользователей

Сегодня, 08:32

Гарик Мартиросян призвал не называть «СамоИронию судьбы» ремейком фильма Рязанова

Вчера, 16:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«12 декабря придет ужас, которого не было с 1879 года». Синоптики рассказали, что начнется
  • 11-12-2022, 21:29

«12 декабря придет ужас, которого не было с 1879 года». Синоптики рассказали, что начнется

Синоптики рассказали о климатическом кошмаре, который придет в Россию с 12 декабря. Метеорологи сообщают, что ситуация будет экстраординарной для

Молодая петрозаводчанка почувствовала боль в горле и едва не умерла в больнице
  • 11-12-2022, 16:22

Молодая петрозаводчанка почувствовала боль в горле и едва не умерла в больнице

В Петрозаводске спасли 21-летнюю девушку, у которой обнаружили очень опасное заболевание. Об этом проинформировал министр здравоохранения Карелии

Жители российского села в Липецкой области 12 лет живут без газа, воды, света, дорог
  • 11-12-2022, 00:11

Жители российского села в Липецкой области 12 лет живут без газа, воды, света, дорог

12 лет жители российского села Ленино (Липецкая область) живут без воды, тепла, света, дорог. Все эти годы они просят местные власти обратить на их

Перенесший операцию Николай Басков появился на сцене премии «Золотой граммофон»
  • 11-12-2022, 14:10

Перенесший операцию Николай Басков появился на сцене премии «Золотой граммофон»

Народный артист Российской Федерации Николай Басков принял участие в ежегодной национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Артист поразил

Мария Захарова призвала примадонну Аллу Пугачеву соблюдать последовательность в своих заявлениях
  • Вчера, 14:37

Мария Захарова призвала примадонну Аллу Пугачеву соблюдать последовательность в своих заявлениях

Алле Пугачевой, сбежавшей из России в Израиль и обозвавшей соотечественников «холопами» и «рабами», нужно быть более аккуратной в своих

Шахназаров раскритиковал Вайкуле за слова о поддержке всего Советского Союза
  • 11-12-2022, 20:02

Шахназаров раскритиковал Вайкуле за слова о поддержке всего Советского Союза

Лайма Вайкуле шокировала слушателей громкими заявлениями. Недавно певица похвалила себя и Аллу Пугачеву, отметив неоценимый вклад в историю искусства

Новости партнеров
Новости партнеров
Политолог призвал Смольный безотлагательно решить вопрос с захоронением погибшего героя СВО Меньшикова
  • 11-12-2022, 20:24

Политолог призвал Смольный безотлагательно решить вопрос с захоронением погибшего героя СВО Меньшикова

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ситуацию с бюрократическими трудностями с захоронением погибшего в зоне

E1.RU: Гражданам России разъяснили, можно или нет сбивать высокую температуру при простуде
  • 11-12-2022, 16:02

E1.RU: Гражданам России разъяснили, можно или нет сбивать высокую температуру при простуде

В России стремительно растет уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Портал E1.RU пообщался со специалистами и выяснил, как нужно ли лечить

В Москве выпало много снега
  • 11-12-2022, 14:58

В Москве выпало много снега

В метеорологическом бюро Москвы сообщили, что в 9:00 сегодня высота снежного покрова на станции ВДНХ составила 20 сантиметров. При этом представители

Avia.pro: ВСУ нанесли удар РСЗО HIMARS по Стаханову, где находились силы ЧВК «Вагнер»
  • 11-12-2022, 18:01

Avia.pro: ВСУ нанесли удар РСЗО HIMARS по Стаханову, где находились силы ЧВК «Вагнер»

За вчерашний вечер украинские военные нанесли многочисленные удары с использованием РСЗО HIMARS и MLRS. Наиболее жесткие удары пришлись по