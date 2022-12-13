Актриса известного сериала «Воронины» Екатерина Волкова заявила об изнасиловании

Актриса Екатерина Волкова, которая прославилась благодаря роли Веры в комедийном сериале «Воронины», поделилась в личном блоге неприятным инцидентом, который произошел с ее близкой подругой. Оказалось, что приятельница кинозвезды стала жертвой насилия.

Екатерина узнала об изнасиловании спустя несколько лет. По словам артистки, на откровение подруга решилась после просмотра видеоролика Саши Сулим, которая написала известную книгу о маньяке. Журналист провела расследование, в рамках которого подчеркнула, что многие российские женщины становились жертвами насилия. Подруга Волковой рассказала, что не обращалась в полицию, так как ей было стыдно, неприятно поднимать данную тему.

Сама актриса заявила, что не хочет подробно рассказывать о неприятном случае окружающим и называть имена. Единственное желание заключается в том, чтобы преступники, совершившие насилие, были по всей строгости закона наказаны.