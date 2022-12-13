Алена Жигалова высказалась об очередных провалах в памяти у Лободы

Алена Жигалова в эфире своего авторского шоу "Алена, блин!" на YouTube раскритиковала последнее интервью Светланы Лободы. Украинская певица в беседе рассказала, что после 2014 года она стала знаменитой не только в своей стране, но в Казахстане, Армении, Азербайджане, Грузии. При этом артистка ни слова не сказала о России.

Как отметила журналистка, Светлана наверное страдает провалами в памяти. В 2015 году Лобода приехала в РФ для того, чтобы стать популярной. Именно тогда исполнительница попросила помощи у многих личностей из российского шоу-бизнеса. Теперь же украинка ничего хорошее не хочет говорить о нашей стране.

"Света, не подскажешь мне название страны, в которой в этот момент ты находилась, где так хотела раскрутиться? Я тогда подскажу. Зрители, помогите Светлане вспомнить, где она с 2015 по 2021 годы находилась, а то у нее с памятью полная Лайма Вайкуле".

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