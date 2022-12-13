Артистка Ани Лорак: «Хочу, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом»

Ани Лорак стала настоящим врагом Украины за поддержку российских властей. 44-летняя певица, которая родилась в Черновицкой области, не обращает внимания на хейт и записывает новые хиты.

Иногда артистка пишет ностальгические посты, в которых дает понять, что скучает по былым временам. Россияне подбадривают исполнительницу, а украинцы пишут гневные сообщения и угрожают. Ани не вступает в перепалку, только призывает своих подписчиков к благоразумию.

«Между маленькой щелью каждого выдоха и вдоха глубокая боль, скорбь, которые испытываю по отношению к семьям, которые страдают, но они исчезают на несколько секунд. Хочется, чтобы однажды мы могли спокойно дышать одним воздухом» — написала Лорак в соцсети.

Стоит напомнить, что после начала СВО Ани ушла в затишье. Практически полгода она хранила молчание. Около месяца Лорак провела в Испании. На днях она вернулась вместе с дочерью в Россию, где посетила съемки новогоднего концерта в Москве.