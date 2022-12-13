Бориса Корчевникова назвали лучшим ведущим РФ 2022 года

В декабре принято подводить итоги. В рейтинге зрительских предпочтений первое место досталось журналисту канала «Россия 1». Лучшим ведущим 2022 года стал Борис Корчевников. Автор телешоу «Судьба человека» обогнал даже Владимира Соловьева. Последнее место занял Вячеслав Макаров.

Борис Корчевников на ТВ с 12 лет. В середине 90-х годов он вел программы для детей «Там-там новости» и «Башня» на канале РТР. В «нулевых» работал в службе информации канала НТВ. Борис готовил репортажи для передач «Сегодня», «Профессия — репортер», «Намедни», «Главный герой» и многих других.

В 2008 Корчевников вновь поменял канал и перешел на СТС. Попутно делал документальные проекты для каналов «Россия 1» и «ТВ Центр». В 2013 году он занял место Михаила Зеленского в шоу «Прямой эфир». После пяти лет в 2017 году он уступил пост Андрею Малахову.

Карьера Корчевникова резко вверх после назначения генеральным директором и генпродюсером православного канала «Спас». На телеканале «Россия 1» попутно в 2017 году вышло авторское ток-шоу журналиста «Судьба человека». Программе 5 лет, в октябре этого года она снова вышла в эфир после полугодового отсутствия.