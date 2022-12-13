Мать Алёны Шишковой заявила, что не пристаёт к своей внучке Алисе с просьбами о селфи

Не так давно мама Алены Шишковой приехала в Москву, посетив концерт Алисы. Когда Надежда Леонидовна поделилась видеоотчетом, подписчики удивились, почему у нее нет ни единого общего фото с внучкой. Сообщение фолловеров о селфи возмутило женщину. Мать модели ответила, что не хочет просить наследницу о снимках, ведь в ее жизни итак много камер.
Комментаторы посчитали, что Алена Шишкова «отдала свою дочь на воспитание Симоне», которая, кстати, постоянно сталкивается с хейтом из-за чрезмерно активного вовлечения в воспитание внучки. По мнению общественности, бабушка не дает отдыхать школьнице, отправляя на разные занятия.
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