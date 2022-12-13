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«Чувствую большую радость»: протоиерей Павленко поблагодарил бизнесмена Пригожина за освобождение из украинского плена

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«Чувствую большую радость»: протоиерей Павленко поблагодарил бизнесмена Пригожина за освобождение из украинского плена
В России
Фото из открытых источников

Настоятель Свято-Тихвинского собора города Лисичанска Андрей Павленко возвращен из украинского плена. Военкоры первыми встретили протоиерея.

Как известно, клирик Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) провел в плену последние восемь месяцев. В апреле 2022 года сотрудники СБУ задержали священнослужителя под предлогом госизмены, обвинив его в якобы передаче данных о местоположении ВСУ российской стороне. После его вывезли в Днепр, где суд приговорил настоятеля к 12 годам тюрьмы. Однако «вагнеровцы» помогли освобождению отца Андрея.

«Я чувствую большую радость. Не только по поводу освобождения, но и потому, что Луганщина — теперь Россия. И я думаю, что мы были и останемся землей русской, и никогда больше украинская скверна не коснется нашей земли», — сказал Павленко корреспонденту.

Протоиерей также выразил благодарность петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, считающегося основателем ЧВК «Вагнер», за его освобождение.

«Ему, конечно, нашему апостолу, благодарность, а еще — Евгению Викторовичу и всем нашим воинам-защитникам», — добавил священнослужитель.

Андрей Павленко уточнил, что в застенках украинской тюрьмы находится очень тяжело. По его словам, там все еще находятся уроженцы Луганска и Донецка, которым нужна помощь в освобождении.

Предприниматель Евгений Пригожин, в свою очередь, лично поприветствовал спасенного отца Андрея.

«Бог тоже помогает, но помогли парни из ЧВК "Вагнер" — наши бойцы. Если Богу будет трудно, то они тоже помогут», — заявил бизнесмен.

Пригожин добавил, что также удалось вернуть в Россию тела летчиков-вагнеровцев Александра Антонова и Владимира Никишина, которые героически погибли в небе под Бахмутом при выполнении боевой задачи.

Они ценой своих жизней остановили попытку прорыва Вооруженных сил Украины, направив свой подбитый самолет Су-24М на колонну бронетанковой техники ВСУ.

Видео возвращения священника Павленко и погибших летчиков ЧВК «Вагнер» https://frontend.vh.yandex.ru/player/417c9ed94877650891fe737afd68564a

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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