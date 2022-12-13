Фильм «Ведьмак: Происхождение» получил негативные отзывы от критиков и пользователей

В Сети появились рецензии критиков по мотивам фильма «Ведьмака» Netflix, которые оказались негативными. Критики и пользователи отмечают, что у фильма много экспозиции, однако он ничего не объясняет про правила вселенной, а также не раскрывает характеры собственных героев.

Это все ухудшается из-за быстрого темпа повествования, когда не остается времени на взаимодействие персонажей в принципе. При этом сериал имеет мало взаимосвязи с оригиналом, хотя разворачивается в том же мире. Он вызывает вопрос о дальнейшем развитии вселенной.

Как заявил один из рецензентов, сюжет телесериала создан алгоритмом, настолько клишированный. Да и местные герои являются типичными фэнтези-архетипами. В фильма видна переработка из-за сокращения эпизодов. Многие диалоги в нем переозвучены, а большую часть сюжета повествуют за кадром. Некоторых экспертов смутили кивки в сторону поп-культуры современности вроде отсылок к «Терминатору», которые очень странно выглядят.