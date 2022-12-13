Газета.Ru: Регина Тодоренко заявила, что она ненавидит всех членов жюри шоу «Маска»

Актриса, телеведущая и певица Регина Тодоренко в своей социальной сети поделилась впечатлениями от участия в телешоу «Маска. Танцы». В очередном, десятом выпуске проекта артистка в гостевом номере выступила в костюме Куклы.

После выступления молодая мама рассказала, что она находится «по ту сторону» программы и это довольно «сложно и энергозатратно».

«Я ненавижу всех членов жюри шоу «Маска»! Это ужас! Невозможно говорить, танец такой энергозатратный. Хочется, чтобы сразу с тебя все сняли и поставили после этого кислородную капельницу», — сказала Тодоренко.

Напомним, в новой вокальной передачи «Маска» Регина выступает как член жюри. Телеведущая призналась, что участникам на самом деле очень непросто выступать в тяжелых костюмах. Также она назвала членов жюри «извергами».