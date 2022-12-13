Изменившийся актер Александр Балуев после длительного перерыва появится на телеэкранах

Поклонники обеспокоены тем, что российский актер театра и кино Александр Балуев перестал появляться на публике и долгое время не снимался в разных фильмах. Поговаривали, что связано это с серьезной болезнью знаменитости. Но эта информация не подтвердилась.

Артист нашелся в компании известной актрисы Елены Яковлевой. Звезды снялись в новом детективном телесериале, который совсем скоро выйдет на телеканале "Россия 1".

По сюжету картины, бывший судья и учительница вместе расследуют загадочное преступление. Режиссер этого фильма остался в восторге от работы с актерами.

"Вообще-то у нас на площадке сложилась очень дружная и, самое главное, профессиональная команда, с которой мне было интересно сотрудничать", - заявил Мирослав Малич.

Отметим, что увидеть многосерийный фильм "Дама с собачкой" на экранах зрители смогут уже 19 декабря на канале "Россия 1" в 21.20.



