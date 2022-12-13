Якубович назвал происходящее на капитал-шоу «Поле чудес» шизофренией

Российский известный телеведущий Леонид Якубович много лет подряд ведет развлекательное капитал-шоу «Поле чудес». Он уже успел заработать целое состояние.

В программе «Сегодня вечером» мужчина признался, что это шоу абсолютно бестолковое, а все его участники – шизофреники.

«Возьмем с другой стороны концепцию. На дворе XXI век. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у страны по буквам слово угадывают. Это диагноз - шизофрения», – отметил ведущий.

Напомним, Якубович родился в Москве, ему исполнилось 77 лет. Несмотря на такой почтенный возраст, он не планирует уходить на пенсию, а продолжает вести капитал-шоу. В октябре прошлого года он даже возможную смену ведущего программы. Тогда Якубович заявлял, что нет незаменимых людей, а будущее передачи зависит лишь от зрителей. Но, похоже, передумал.

«Поле чудес» в эфир выходит с 25 октября 1990 года, то есть более 30 лет.