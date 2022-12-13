Критик Рудченко заявил, что певец SHAMAN переигрывал при исполнении государственного гимна

Музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что певец SHAMAN слишком манерничал во время исполнения государственного гимна России. По мнению эксперта, эта интерпретация больше является «игрой» с государственным символом и совершенно не подходит для презентации нашей страны на международной арене.

Хотелось бы, кончено же, услышать более стабильное, более насыщенное исполнение гимна Российской Федерации. Не скажу, что он прям из рук вон плохо его исполнил. Но спел максимум на троечку. У SHAMAN в целом неплохое исполнение в вокальном плане, однако он сильно переигрывает, очень сильно манерничает, что лишнее при исполнении государственного гимна. То есть это для него просто игра, причем игра с гимном. Вот выдал он свою интерпретацию. И эта интерпретация совсем не подходит для презентации нашей страны на международной арене, — высказался Павел Рудченко.

Напомним, артист представил государственный гимн вчера, 12 декабря, в День Конституции России.

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