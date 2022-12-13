Ксения Собчак язвительно ответила на слова Татьяны Брухуновой о традиционных ценностях китайцев

Ксения Собчак решила прокомментировать пост Татьяны Брухуновой о китайских парах, которых встретила на Мальдивах. Об этом журналистка написала язвительное сообщение в своем Телеграм-канале.

Напомним, что молодая супруга юмориста Евгения Петросяна ранее рассказала, как во время отдыха постоянно любуется китайским парами. Они, по ее мнению, являются ярким олицетворением традиционных ценностей. Татьяна восхитилась силой и красотой молодого поколения китайцев. Ксения не сдержалась и в очередной раз уколола Бруханову, написав:

"Супруга Евгения Вагановича восхищается молодыми парами и традиционными ценностями. Всегда приятно, когда не трещат скрепы".



Примечательно, что жене Петросяна тоже не дает покоя острой на язык Ксении. Избранница юмориста молчать не стала и ответила сканадально известной блондинке. Брухунова заверила, что ее не трогают и не оскорбляют слова Собчак.