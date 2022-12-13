Анна Нетребко за границей удивила поклонников новым имиджем с короткими волосами

Оперная исполнительница РФ Анна Нетребко после начала СВО на Украине не знала, какую сторону ей занять. Потеря многомиллионных контрактов напугала певицу и она решила отвернуться от России.

Сейчас звезда выступает за границей, вернув себе доверие зарубежной публики. О возвращении на родину не думает, тем более учитывая, что здесь ее никто не ждет.

В своих соцсетях Анна опубликовала новое фото, на котором ее не узнали поклонники. Нетребко предстала с очень короткой стрижкой, лишивших длинных волос. Комментаторы написали:

"Очень непривычный образ, как завуч",

"Постарела на 20 лет",

"Это разве Анна? Не идут ей короткие волосы, зачем вы сделали это с собой",

"Умоляю, скажите, что вы надели парик, не верю глазам",

"С такой прической выглядит старше".

К слову, с короткой стрижкой под мальчика Нетребко оказалась на одно лицо со своим сыном Тьяго. Наследнику оперной певицы 14 лет и он растет внешней комией своей звездной мамы.