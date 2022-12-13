Никакого флага Украины нет: продюсер Дзюник заступился за Николаева и Орбакайте

Исполнительница Кристина Орбакайте и композитор Игорь Николаев случайно оказались в центре громкого скандала. Выступая на музыкальном шоу "Дуэты", артисты облачились в одежду, которая, по мнению россиян, уж слишком напоминает цвета флага Украины. Возмущенная общественность призвала выгнать звезд из страны за провокацию.

Но продюсер Леонид Дзюник уверен, что обвинят артистов в провокации не стоит. По его мнению, нужно хорошенько рассмотреть их образы. Эксперт считает, что никакого украинского флага в них нет.

"При чем здесь вообще сочетание цветов? Не в желтом, в лимонном платье была! А он не в синем пиджаке, а в ультрамарине. Понимаете? Ни Игорю, ни Кристине не нужно оправдываться. Их выступление - подарок для шоу "Дуэты". Сумасшедшая публика уже не знает, что бы такого придумать, кого облить грязью, на кого навешать ярлыков. Это абсурд, нонсенс", - возмутился Дзюник.

Отметим, что пока ни Николаев, ни Орбакайте не дали комментариев на свое эпатажное выступление.