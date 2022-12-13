Отар Кушанашвили подверг критике Асмус и Харламова за публичное выяснение отношений

Отар Кушанашвили не прошел мимо разборок Кристины Асмус и Гарика Харламова. Он подверг критике бывших супругов за публичное выяснение отношений.

На минувшей неделе выяснилось, что Асмус и Харламов продолжают жить вместе от безвыходного положения. По словам актрисы, юморист не хочет съезжать или покупать ей другую недвижимость. Отар не понимает, почему бывшие терпят друг друга.

Зачем, живя в одном доме, они переписываются в Интернете? Гарик написал: «Кристина, образумься, тварь». Она ответила: «Увижу тебя, то убью!» В это время громыхает посудой на кухне мама Гарика, крича: «я очевидец, она — , которая недостойна моего сына». А там растет ребенок, - высказался Кушанашвили.

Как можно обнажать интимные места на публике, унижать того, кого раньше любил. Гарик, да поднимись к ней! Мама, зачем подливаете масла в огонь? Зачем это все? Что вы делаете в одном доме?, — рассказал журналист в шоу «Каково?!» на Ютуб.

Заметим, что мама комика действительно живет в особняке. Женщина на стороне сына, поэтому покидать дом не спешит.