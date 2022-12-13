Распутина высказалась о творчестве певицы Анны Asti: «Слушает только деградированная публика»

В последнем выпуске телевизионной программы «Суперстар! Возвращение» в числе конкурсантов выступила исполнительница Ольга Зарубина с композицией «Феникс». Эта песня является первой, которая была выпущена Анной Дзюбой (Анна Asti ) после ухода из Artik&Asti.

Судьям не понравился выбор Зарубиной для исполнения в телешоу. Творчество Asti жестко раскритиковала Маша Распутина. Она заявила, что «совершенно не разобрала текст». Поддержал артистку коллега по жюри Сергей Соседов. Музыкальный критик высказался еще резче. Он заметил, что текста нет, а есть «просто набор слов». По мнению эксперта, трек Дзюбы состоит из «глупых рифм», поэтому не может сравниваться с музыкальными творениями советской эстрады в исполнении, к примеру, Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, Людмилы Зыкиной.

При этом выбор Ольги поддержала певица Лолита. Ведущая указала жюри, что «Феникс» занял высокую строчку в музыкальных хит-парадах и стал настоящим рекордсменом 2022 года. Но Милявской не удалось переубедить судей. Распутина осталась при своем мнении и добавила, что такую музыку слушает «деградированная публика».