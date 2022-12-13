Певец из Уфы Элвин Грей проинформировал о своей поездке в зону СВО ВС России

В минувшие выходные Элвин Грей принял участие в доставке гумконвоя. Также он дал концерт для добровольцев батальона Шаймуратова. После поездки у певца осталось много впечатлений. Он рассказал об этом на своей странице в соцсети.

Радик Юльякшин (настоящее имя артиста) порассуждал об СВО и задался вопросом, почему россияне украинцев не считают врагами, а на Украине наоборот:

Жалко Украину, что столько лет им промывают мозги, что мы враги.

Как отметил Элвин, Украину он считает частью своей жизни, ведь свою карьеру он начинал во Львове. Юльякшин также рассказал, что в соседней стране у него было очень много друзей:

Непросто думать о том, что стою у капонира, а за несколько сот метров в окопе мерзнут украинские друзья и на меня смотрят через прицел автомата.

Певец упомянул двух лучших друзей, которые сейчас «оказались по разную сторону баррикад». Один признан иноагентом, а второй участвует в СВО.

Он все благополучие, статус, смял волевой рукой и выбросил в урну. А затем встал в строй. Как приятно слышать от бойцов о друге, что все в лучшую сторону изменилось после его прихода, — пишет Грей.