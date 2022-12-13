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«Вкалывал как папа Карло»: Пригожин напомнил, за что Беглов хотел посадить Барабанщикова

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«Вкалывал как папа Карло»: Пригожин напомнил, за что Беглов хотел посадить Барабанщикова
Санкт-Петербург
Алексей Барабанщиков

Бывший глава УСП Алексей Барабанщиков отправился на фронт помогать раненым, рассказал предприниматель Евгений Пригожин, комментируя информацию об освобождении чиновника после оправдания по делу о причинении имущественного вреда бюджету Северной столицы. 

Бизнесмен назвал Барабанщикова редким честным чиновником, который ответственно выполнял свою работу, однако в Смольном решили «наказать» его за некрасивую правду. Речь идет о коррупционных схемах, которые «проворачивала» команда Беглова для личного обогащения.

«Упорно вкалывал как папа Карло и выполнял все поручения на своем месте. За это Беглов со своими дружками из неких структур, как многие считают, его и посадил. Позже суд полностью оправдал Барабанщикова и в первый же день, когда он получил документы, он тут же отправился на фронт. Теперь занимается тем, чем никогда не занимался и чем бы не хотел заниматься никто. Не зеки вытаскивают раненых и занимаются их эвакуацией, вопреки комментариям оппозиции. Это делает Барабанщиков», – заявил Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен ранее заявил, что бывший руководитель Управления социального питания Алексей Барабанщиков знал все о махинациях градоначальника Беглова и его приближенных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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