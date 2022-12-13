«Вкалывал как папа Карло»: Пригожин напомнил, за что Беглов хотел посадить Барабанщикова

Бывший глава УСП Алексей Барабанщиков отправился на фронт помогать раненым, рассказал предприниматель Евгений Пригожин, комментируя информацию об освобождении чиновника после оправдания по делу о причинении имущественного вреда бюджету Северной столицы.

Бизнесмен назвал Барабанщикова редким честным чиновником, который ответственно выполнял свою работу, однако в Смольном решили «наказать» его за некрасивую правду. Речь идет о коррупционных схемах, которые «проворачивала» команда Беглова для личного обогащения.

«Упорно вкалывал как папа Карло и выполнял все поручения на своем месте. За это Беглов со своими дружками из неких структур, как многие считают, его и посадил. Позже суд полностью оправдал Барабанщикова и в первый же день, когда он получил документы, он тут же отправился на фронт. Теперь занимается тем, чем никогда не занимался и чем бы не хотел заниматься никто. Не зеки вытаскивают раненых и занимаются их эвакуацией, вопреки комментариям оппозиции. Это делает Барабанщиков», – заявил Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен ранее заявил, что бывший руководитель Управления социального питания Алексей Барабанщиков знал все о махинациях градоначальника Беглова и его приближенных.