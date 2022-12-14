39-летний российский певец Сергей Лазарев: «Король один, но есть еще принц»

Сергей Лазарев показал в соцсети, как сейчас проходят съемки шоу «Новогодняя Маска + Аватар». Певец входит в состав жюри и решил подшутить над Филиппом Киркоровым, которого называют королем российской эстрады.

39-летний исполнитель надел на голову корону со словами: «Король - один, однако еще есть принц!». Затем Сергей сел на место возле Киркорова. Филипп Бедросович был несколько ошарашен, увидев артиста в точно таком же головном уборе, как и он. Однако Киркоров выкрутился, предложив Лазареву выйти в короне в эфир.

"Я короную", - ответил артист бывшему участнику поп-группы Smash.

Лазарев свою корону снял и отметил, что он не претендует на лавры Филиппа Бедросовича, поэтому намерен дальше оставаться обычным принцем.

К слову, Сергей недавно поделился подробностями предстоящего пятичасового выпуска. Певец пообещал, что в новогоднем номере будет много интересных выступлений, новых масок и аватаров, необычных дуэтов.