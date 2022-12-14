Yandex.RTB

В СМИ обсуждаются сообщения вокруг Китая и Индии

Image 16+
В СМИ обсуждаются сообщения вокруг Китая и Индии
В Мире
Фото из открытых источников

Эксперты обсуждают отношения России с Китаем и Индией на фоне противоречивых сообщений СМИ. С одной стороны, отмечается, что торговля между государствами заметно возросла. Например, импорт из Российской Федерации в Индию увеличился в пять раз за последние месяцы. Вооруженные силы Китая, корабли и авиация, проводят маневры рядом с Тайванем, что характеризуется как вызов западным государствам.

С другой стороны, СМИ сообщают, что руководитель индийского правительства Моди отменил свой визит в Москву, что уже интерпретируется некоторыми экспертами как признак противоречий. В Китае продолжаются внутренние протесты против мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Сегодня, 14 декабря, в студии центра «Патриот» эксперт Маслов будет обсуждать эти сообщения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В СМИ обсуждаются сообщения вокруг Китая и Индии

Сегодня, 09:43

Лукашенко провел назначения в правительстве

Вчера, 16:08

Западные государства сделали заявление по вопросу цены на нефть из России

Вчера, 09:18

Салливан рассказал о санкциях по отношению к Российской Федерации

Вчера, 08:43

Согласно опросу, большинство американцев не хотят, чтобы Байден выдвигал свою кандидатуру на следующих выборах

12-12-2022, 17:33

Сербский премьер-министр отреагировала на выступление немецкого министра иностранных дел

12-12-2022, 15:38

Российский посол рассказал о ситуации в британских СМИ

11-12-2022, 12:28

В ЕС расследуется коррупционное дело вокруг законодательного органа

10-12-2022, 15:13

Журналист выразила мнение об отношениях России и западных государств

10-12-2022, 10:03

Журналист выразил мнение о вытеснении США Китаем из региона арабских государств

10-12-2022, 09:13

На границе Белоруссии и ЕС скопились грузовики

9-12-2022, 17:13

Эрдоган сообщил о намеченных переговорах

9-12-2022, 13:48

Noizz.pl: Варшава готовит масштабную мобилизацию 200 тыс. поляков к 2023 году

9-12-2022, 09:53

Журналисты рассказали об ответе китайского дипломата на вопрос о цене на нефть из России

8-12-2022, 20:33

Русский характер покажут иностранцам: фильм «Лучшие в аду» Евгения Пригожина перевели на разные языки

8-12-2022, 16:38

Песков рассказал о переговорах с Узбекистаном

8-12-2022, 15:43

Министры иностранных дел Индии и Германии провели переговоры

8-12-2022, 11:38

«ВЗГЛЯД.РУ»: Францию учат жить без электричества

8-12-2022, 11:19

Американский журналист собрал материал об увеличении в конгрессе сторонников урегулирования отношений с Россией

8-12-2022, 08:48

EAD: Чехия настаивает на создании военного трибунала для России

7-12-2022, 19:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«12 декабря придет ужас, которого не было с 1879 года». Синоптики рассказали, что начнется
  • 11-12-2022, 21:29

«12 декабря придет ужас, которого не было с 1879 года». Синоптики рассказали, что начнется

Синоптики рассказали о климатическом кошмаре, который придет в Россию с 12 декабря. Метеорологи сообщают, что ситуация будет экстраординарной для

Молодая петрозаводчанка почувствовала боль в горле и едва не умерла в больнице
  • 11-12-2022, 16:22

Молодая петрозаводчанка почувствовала боль в горле и едва не умерла в больнице

В Петрозаводске спасли 21-летнюю девушку, у которой обнаружили очень опасное заболевание. Об этом проинформировал министр здравоохранения Карелии

Политолог призвал Смольный безотлагательно решить вопрос с захоронением погибшего героя СВО Меньшикова
  • 11-12-2022, 20:24

Политолог призвал Смольный безотлагательно решить вопрос с захоронением погибшего героя СВО Меньшикова

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ситуацию с бюрократическими трудностями с захоронением погибшего в зоне

Перенесший операцию Николай Басков появился на сцене премии «Золотой граммофон»
  • 11-12-2022, 14:10

Перенесший операцию Николай Басков появился на сцене премии «Золотой граммофон»

Народный артист Российской Федерации Николай Басков принял участие в ежегодной национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Артист поразил

Мария Захарова призвала примадонну Аллу Пугачеву соблюдать последовательность в своих заявлениях
  • 12-12-2022, 14:37

Мария Захарова призвала примадонну Аллу Пугачеву соблюдать последовательность в своих заявлениях

Алле Пугачевой, сбежавшей из России в Израиль и обозвавшей соотечественников «холопами» и «рабами», нужно быть более аккуратной в своих

Шахназаров раскритиковал Вайкуле за слова о поддержке всего Советского Союза
  • 11-12-2022, 20:02

Шахназаров раскритиковал Вайкуле за слова о поддержке всего Советского Союза

Лайма Вайкуле шокировала слушателей громкими заявлениями. Недавно певица похвалила себя и Аллу Пугачеву, отметив неоценимый вклад в историю искусства

Новости партнеров
Новости партнеров
Депутат рассказал, как в Смольном «стригут штрафы» на системе платных парковок
  • 12-12-2022, 12:49

Депутат рассказал, как в Смольном «стригут штрафы» на системе платных парковок

В эфире радио «Комсомольская правда» депутат ЗакСа Борис Вишневский раскритиковал Комтранс за неудобную систему оплаты парковок в центре города. Он

В Москве выпало много снега
  • 11-12-2022, 14:58

В Москве выпало много снега

В метеорологическом бюро Москвы сообщили, что в 9:00 сегодня высота снежного покрова на станции ВДНХ составила 20 сантиметров. При этом представители

E1.RU: Гражданам России разъяснили, можно или нет сбивать высокую температуру при простуде
  • 11-12-2022, 16:02

E1.RU: Гражданам России разъяснили, можно или нет сбивать высокую температуру при простуде

В России стремительно растет уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Портал E1.RU пообщался со специалистами и выяснил, как нужно ли лечить

Avia.pro: ВСУ нанесли удар РСЗО HIMARS по Стаханову, где находились силы ЧВК «Вагнер»
  • 11-12-2022, 18:01

Avia.pro: ВСУ нанесли удар РСЗО HIMARS по Стаханову, где находились силы ЧВК «Вагнер»

За вчерашний вечер украинские военные нанесли многочисленные удары с использованием РСЗО HIMARS и MLRS. Наиболее жесткие удары пришлись по