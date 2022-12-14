В СМИ обсуждаются сообщения вокруг Китая и Индии

Эксперты обсуждают отношения России с Китаем и Индией на фоне противоречивых сообщений СМИ. С одной стороны, отмечается, что торговля между государствами заметно возросла. Например, импорт из Российской Федерации в Индию увеличился в пять раз за последние месяцы. Вооруженные силы Китая, корабли и авиация, проводят маневры рядом с Тайванем, что характеризуется как вызов западным государствам.

С другой стороны, СМИ сообщают, что руководитель индийского правительства Моди отменил свой визит в Москву, что уже интерпретируется некоторыми экспертами как признак противоречий. В Китае продолжаются внутренние протесты против мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Сегодня, 14 декабря, в студии центра «Патриот» эксперт Маслов будет обсуждать эти сообщения.