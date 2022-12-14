Китайские журналисты выразили свое мнение об отношениях между США и ЕС

Журналисты китайского издания Sohu проанализировали внешнеполитическую ситуацию вокруг переговоров президентов США и Франции Байдена и Макрона и реакции на них со стороны российских политических властей. По мнению авторов публикации, ответ пресс-секретаря Пескова обозначил, каковы отношения между США и ЕС.

Журналисты отметили, что Макрон в ходе переговоров с Байденом затронул тему дипломатического урегулирования украинского кризиса. После этого пресс-секретарь российского президента заявил, что никаких конкретных мер или предложений со стороны дипломатии западных государств не было проведено в этом направлении. Это показало, считают китайские журналисты, что в США не учитывают позиции государств европейского союза.