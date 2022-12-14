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Европейские государства закупают российский сжиженный природный газ

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Европейские государства закупают российский сжиженный природный газ
В Мире
Фото из открытых источников

Заместитель руководителя фонда по энергетике Гривач рассказал, какие европейские государства больше всего закупили у российских компаний в текущем году сжиженный природный газ. Он сообщил, что ими стали Испания и Франция. Гривач отметил, что компании этих государств закупили в России 60 % всего объема этого вида топлива, импортированного в Европу. Это составило 12 миллионов тонн газа, что превысило в 1,5 раза аналогичный показатель за прошлый год.

Представитель Российской Федерации по торговым делам в Финляндии Логинов сообщил о сумме, на которую местные финские компании закупили сжиженный природный газ. Она составила 75 миллионов евро, причем оплата проводилась в рублях. Газ в Финляндию экспортирует по контракту компания «Новатэк».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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