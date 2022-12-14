Актер Дмитрий Дюжев сообщил о продолжении телесериала «Бригада»

44-летний российский актер и певец Дмитрий Дюжев прокомментировал возможность продолжения популярного телесериала «Бригада». Артист, сыгравший в многосерийном фильме роль Космоса, напомнил слова режиссера и сценариста шоу Алексея Сидорова, который говорил, что у сериала не может быть продолжения, ведь это уже законченная история.

Но Дюжев признался, что он хотел бы сыграть еще раз Космоса, который прожил 20 лет.

«Размышлять о нем, искать, найти судьбу персонажа. Конечно же, говорю не о возвращении к данному герою. Мы каждый раз даже спектакль играем с новым ощущением, мы здесь и сейчас работаем. Любой из персонажей, который когда-то был сыгран, должен быть проанализирован и пролонгирован в ходе подготовки. Необходимо понять, что он пережил, что произошло с ним, как изменилась медицинская карта. И герой в любом случае станеи новым», — высказался актер.

Подметим, что Дмитрий более двух десятков лет снимается в фильмах и сериалах, играет в театре, гастролирует с музыкальными программами и даже сам снимает кино и ставит спектакли. Причем в кино у него не сложилось одного амплуа, все роли Дюжева очень разные, а образы очень яркие.