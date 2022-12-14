Актриса Настасья Самбурская призналась, что она не готова стать матерью

Настасья Самбурская вышла на связь со своими подписчиками в соцсети. Актриса ответила на вопросы, которые интересуют поклонников. Один из фанатов поинтересовался у артистки, почему она не решилась на искусственное оплодотворение, раз давным-давно мечтает о детях. Звезда телесериала «Универ» ответила своему подписчику.

«Сперва хотела ответить матом вам, однако передумала. Хочу семью, а не ребенка. Не думаю, у меня настолько все плохо, что не смогу встретить своего мужчину, уж потом уже в отношениях зачать ребенка естественным путем», — ответила Самбурская.

Напомним, актриса была замужем с 2017 по 2018 год за коллегой Кириллом Дыцевичем. В интервью Настасья однажды признавалась, что экс-муж поднимал на нее руку и подвергал абьюзу.

Сейчас Самбурская и вовсе предпочитает не рассказывать о личной жизни. Она целиком и полностью занята своей творческой карьерой.