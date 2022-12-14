Аллу Пугачёву могут депортировать из Израиля из-за предоставления заведомо ложной информации

Алле Пугачевой и ее семье грозит выдворение из Израиля из-за предоставления заведомо ложной информации и соответственно нарушения закона.

Примадонну советской и российской эстрады обвинили в нарушении важного пункта израильского законодательства — вероисповедания. По законам этой страны, ее гражданином может стать лишь тот человек, который принял официальную религию — иудаизм или же атеизм. Но стало известно, что несколько лет Пугачева и Галкин* совершили православный обряд венчания.

Об этом напомнил известный израильский журналист Равив Друкер. Именно он и подал заявление в израильский МИД с просьбой лишить Аллу Борисовну гражданства и депортировать.

Напомним, израильское гражданство 73-летняя Народная артистка вместе с семьей получила благодаря супругу Максиму Галкину*, мать которого является еврейкой.

Максим Галкин* признан иноагентом в РФ