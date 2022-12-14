Дочь композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой пойдет учиться в обычную государственную школу

Певец и композитор Игорь Николаев вот 12 лет женат на исполнительнице Юлии Проскуряковой. Женщина стала его третьей, и самой молодой среди супруг — она младше своего звездного избранника на целых 20 лет. Но это не мешает их любви.

В 2015 году у звездной пары появилась на свет дочь Вероника. Сейчас девочке семь лет, она посещает музыкальную школу, а также ходит в подготовительный класс, но обычной государственной школы.

«Это моя принципиальна позиция. Я и Игорь тоже учились в обычных школах, поэтому мы приняли решение отдать в такую же школу дочь. От дома она тоже близко, всего 5 минут пешком», — призналась Проскурякова.

Юлия добавила, что они с мужем наследницу постепенно приучают к тому, что в жизни она должна всего добиться сама, а ее известные родители не гарантируют никаких поблажек в обучении.

Артистка указала, что для Вероники авторитетом является ее отец. Девочка видит, как родители ведут себя на концертах, как общаются с людьми, как несут в общество тепло и радость.