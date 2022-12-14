Дочь композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой пойдет учиться в обычную государственную школу

Прапорщик медицинской службы Екатерина Иванова и ее коллега, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко рассказали изданию МК о своем участии в
В эфире радио «Комсомольская правда» депутат ЗакСа Борис Вишневский раскритиковал Комтранс за неудобную систему оплаты парковок в центре города. Он
В Екатеринбурге 8 декабря 2022 года состоялось прощание с погибшим в СВО военнослужащим на Украине. Владимир Зубкевич являлся сотрудником АО
Сегодня, 12 декабря, стало известно о том, что далеко не все звёзды популярного российского телесериала «Папины дочки» вернуться в проект после
Три недели назад в семье певицы Славы (Анастасии Славенской) случилось радостное событие. Ее 23-летняя дочь Саша Морозова вышла замуж. Девушка долго
Известно, что популярный российский сериал «Бригада» появился 20 лет назад на экранах 20 лет. Многосерийный фильм сразу же завоевал сердца миллионов
Бывший глава УСП Алексей Барабанщиков отправился на фронт помогать раненым, рассказал предприниматель Евгений Пригожин, комментируя информацию об
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал заявление, которое касается Запорожской области. В частности, он сказал, что для ВС
Украина снова получит вооружение от США, чтобы улучшить свою систему ПВО. Поставки пообещал продолжить президент США Джо Байден. Также он дал Украине
Американский телевизионный канал CNBC провел социологический опрос среди населения США об отношении к намерению президента Байдена выдвинуть свою
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