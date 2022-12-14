Сразу два весенних концерта Валерия Меладзе официально отменили в Новосибирске

В Новосибирске были отменены два концерта Валерия Меладзе в ДКЖ, которые перенесли с мая 2022 года на 26 и 30 апреля следующего года. Сервис, который продает билеты, разослал всем покупателям письма.

Заявленный Концерт Валерия Меладзе 26 апреля 2023 года и 30 апреля 2023 года в ДК Железнодорожников не состоится, — сказано в письме.

Сообщается, что покупателям вернут деньги. Причем поступят средства на банковскую карту, с которой ранее и была произведена оплата. Сроки возврата - от 3 до 30 рабочих дней.

Напоминаем, в марте этого года в Сети появился список российских артистов, которые якобы запрещены в Российской Федерации. В этот реестр из 22 пунктов попали в том числе Валерий Меладзе, Иван Дорн, Светлана Лобода.

Как проинформировали новосибирские организаторы концертов, они тоже уже столкнулись с цензурой.