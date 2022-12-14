Флаги ЧВК «Вагнер» и российский триколор: как в РФ вернулись погибшие под Бахмутом летчики Су-24М

Капитан экипажа Су-24М Александр Антонов и штурман Владимир Никишин погибли в Донбассе 2 декабря. По данным военкора Александра Симонова, 13 декабря их тела доставили в Россию.

Показательно, что гробы летчиков были накрыты российскими флагами и флагами ЧВК «Вагнер». Тем самым, по мнению журналиста, противник проявил уважение к русским бойцам.

«Конечно, флагов у ВСУ наших нет. И вопрос прибытия гробов в таком виде – заслуга переговорщиков. Но противник на это согласился, а, значит, уважение все же проявил. И мужики вернулись из-за ленточки достойно», – написал Симонов.

Как ранее отмечали пользователи Сети, Антонов и Никишин повторили подвиг советского летчика Николая Гастелло. На подбитом бомбардировщике «вагнеровцы» протаранили колонну техники противника, которая угрожала наземным подразделениям «музыкантов».