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FOX: Американка Тара Рид обвинила Джо Байдена в изнасиловании

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FOX: Американка Тара Рид обвинила Джо Байдена в изнасиловании
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Фото из открытых источников

Американка Тара Рид, которая является бывшей сотрудницей сената, обвинила действующего президента США в домогательствах. По словам женщины, во время своей работы в палате Конгресса Джо Байден ее изнасиловал.

В эфире канала Fox News женщина рассказала, что американский лидер начал очень странно себя вести по отношению к ней. По словам Тары, он дотрагивался до ее волос и иных частей тела.

«Он был напористым, прижал меня к стене, против моей воли проник своими пальцами в меня», – говорила женщина.

После произошедшего президент якобы объяснил поступок тем, что знает, что он ей нравится, поэтому не видит в этом ничего особенного.

Напомним, Джо Байден был сенатором с 1973 по 2009 год (представлял штат Делавэр). Сам политик все обвинения назвал "неправдой" и что "такого никогда не было". При этом он призвал проверить, имеется ли в Национальном архиве письменная жалоба, которую Рид, как она сама говорит, заполнила после этого инцидента.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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