Гарик Мартиросян неожиданно покинул Россию и скрылся в Ереване

Знаменитый в стране телеведущий Гарик Мартиросян неожиданно покинул Россию. По словам комика, после ухода из Comedy Club и отъезда из РФ он обосновался в Армении.

После ухода из юмористического шоу об артисте мало что было известно. Он исчез, и этот факт напугал поклонников. СМИ писали, что он может заменить Урганта в вечернем проекте «Первого канала», но, как позже выяснилось, это оказалось неправдой. На самом деле Гарик сейчас в Армении занимается детскими передачами.

«Начиная с позапрошлого года я большую часть времени провожу в Ереване, где занимаюсь проектами, которые показывают на местном телевидении», - рассказал комик.

По словам Мартыросяна, раньше он никогда не занимался проектами для детей, однако теперь получает удовольствие от такой работы. Ему приятно видеть, что армянским детям его спектакли по душе:

«Мне нравится привносить в жизнь детей веселое, хорошее, музыкальное настроение. В нашей работе есть образовательная часть, с нами детки учатся писать, читать, переходить дорогу, друг друга уважать».