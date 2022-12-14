Yandex.RTB

Газета.Ru: Рэпер Oxxxymiron заподозрил, что Моргенштерн планирует вернуться в РФ

Image 16+
Газета.Ru: Рэпер Oxxxymiron заподозрил, что Моргенштерн планирует вернуться в РФ
Знаменитости
Фото из открытых источников

Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров) в ответ на дисс рэпера Моргенштерна (в России признан иностранным агентом) «Я убил Марка» посвятил песню и видеоклип под The Story of Alisher (от Morgenshtern RIP). Ролик был опубликован на YouTube Оксимирона (признан иностранным агентом в РФ).

В тексте Oxxxymiron Моргенштерна назвал клоуном и объяснил, что он записывает этот ироничный текст просто для того, чтобы развлечь своих слушателей. Мирон указал, что в диссе Моргенштерн его цитирует.

«Чисто мэшапы, золотые цитаты. Аля, сочиняешь все, не дергал тебя за косички. Ты мне не нравишься», — сказано в песне.

Также рэпер заподозрил, что Моргенштерн планирует вернуться назад в Россию. Он утверждает, что тот звал его на запись своих альбомов.

«Меняй паспорт и фамилию. Моргенштерн раскрутился на цепи. Жаль, что утренние звезды очень быстро гаснут»,

— сказал Федоров, добавив, что из-за отсутствия новых треков Моргенштерн перешел опять на пародии, с которых и начинал свою карьеру.

Также насмешкам со стороны Оксимирона подверглись привычка Моргенштерна делать фото с голым торсом и вкусы в одежде, пишет Газета.Ru.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
После драки с офисным клерком Лепс в очередной раз привлек к себе нежелательное внимание

Сегодня, 12:20

Газета.Ru: Рэпер Oxxxymiron заподозрил, что Моргенштерн планирует вернуться в РФ

Сегодня, 12:12

Представлен топ-10 наилучших фильмов ужасов 2022 года по версии журнала Rolling Stone

Сегодня, 11:59

Агутин выступил с важным заявлением после новости о разводе с Анжелиой Варум: «Я закрываю дверь»

Сегодня, 11:55

Рогов сназвал неудачным образ Ольги Бузовой для вечеринки «МУЗ-ТВ» в Кремле

Сегодня, 11:38

Певица София Ротару на протяжении 50 лет исполняла композиции с использованием фонограммы

Сегодня, 11:22

Сразу два весенних концерта Валерия Меладзе официально отменили в Новосибирске

Сегодня, 11:11

Актриса Настасья Самбурская заявила, что не готова стать матерью

Сегодня, 10:14

Олег Тиньков оскорбительно высказался в адрес своих бывших коллег и пообещал умереть

Сегодня, 10:04

Киркоров и Лазарев станут членами жюри в новогоднем выпуске шоу «Маска» и «Аватар»

Сегодня, 09:51

Продюсер Сергей Лавров сказал, что Елена Воробей не станет певицей в России

Сегодня, 09:20

Телеканал «Ю» уволит Влада Кадони с должности ведущего шоу «Дом-2» за новый проект на «ТВ-3»

Сегодня, 08:45

Увлекающаяся бодибилдингом дочь Марии Шукшиной Анна поделилась откровенной фотографией в нижнем белье

Сегодня, 08:36

Аллу Пугачёву могут принудительно депортировать из Израиля из-за предоставления недостоверной информации

Сегодня, 08:23

Певица Слава заявила, что стала бабушкой спустя три недели после свадьбы старшей дочери Александры

Сегодня, 08:20

«Не выдержал и покончил с собой»: первый муж Заворотнюк рассказал семейную тайну актрисы

Сегодня, 08:02

Садальский призвал приглашать на новогодние концерты и телешоу уличных музыкантов

Сегодня, 07:42

39-летний российский певец Сергей Лазарев: «Король один, но есть еще принц»

Сегодня, 07:31

Успенская заявила, что верит в успех новогоднего кинофильма ТНТ «СамоИрония судьбы»

Сегодня, 07:24

Ксения Собчак получила жесткий ответ от молодой супруги Петросяна за язвительные оскорбления

Вчера, 14:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«12 декабря придет ужас, которого не было с 1879 года». Синоптики рассказали, что начнется
  • 11-12-2022, 21:29

«12 декабря придет ужас, которого не было с 1879 года». Синоптики рассказали, что начнется

Синоптики рассказали о климатическом кошмаре, который придет в Россию с 12 декабря. Метеорологи сообщают, что ситуация будет экстраординарной для

Молодая петрозаводчанка почувствовала боль в горле и едва не умерла в больнице
  • 11-12-2022, 16:22

Молодая петрозаводчанка почувствовала боль в горле и едва не умерла в больнице

В Петрозаводске спасли 21-летнюю девушку, у которой обнаружили очень опасное заболевание. Об этом проинформировал министр здравоохранения Карелии

Политолог призвал Смольный безотлагательно решить вопрос с захоронением погибшего героя СВО Меньшикова
  • 11-12-2022, 20:24

Политолог призвал Смольный безотлагательно решить вопрос с захоронением погибшего героя СВО Меньшикова

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал ситуацию с бюрократическими трудностями с захоронением погибшего в зоне

Режиссёр «Сватов» Эдуард Радзюкевич не вернётся к работе над сериалом «Папины дочки»
  • 12-12-2022, 16:09

Режиссёр «Сватов» Эдуард Радзюкевич не вернётся к работе над сериалом «Папины дочки»

Сегодня, 12 декабря, стало известно о том, что далеко не все звёзды популярного российского телесериала «Папины дочки» вернуться в проект после

Певица Кристина Орбакайте встретилась с эмигрировавшими Чулпан Хаматовой и Максимом Покровским в Нью-Йорке
  • 11-12-2022, 19:49

Певица Кристина Орбакайте встретилась с эмигрировавшими Чулпан Хаматовой и Максимом Покровским в Нью-Йорке

Кристина Орбакайте продолжительное время проживает в США, чего не скрывает. В РФ она прилетает ради того, чтобы заработать денег. С самого начала

Сыгравший в «Бригаде» Пчелу Павел Майков едва не стал жертвой алкоголизма
  • 12-12-2022, 07:08

Сыгравший в «Бригаде» Пчелу Павел Майков едва не стал жертвой алкоголизма

Известно, что популярный российский сериал «Бригада» появился 20 лет назад на экранах 20 лет. Многосерийный фильм сразу же завоевал сердца миллионов

Новости партнеров
Новости партнеров
E1.RU: Гражданам России разъяснили, можно или нет сбивать высокую температуру при простуде
  • 11-12-2022, 16:02

E1.RU: Гражданам России разъяснили, можно или нет сбивать высокую температуру при простуде

В России стремительно растет уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Портал E1.RU пообщался со специалистами и выяснил, как нужно ли лечить

Avia.pro: ВСУ нанесли удар РСЗО HIMARS по Стаханову, где находились силы ЧВК «Вагнер»
  • 11-12-2022, 18:01

Avia.pro: ВСУ нанесли удар РСЗО HIMARS по Стаханову, где находились силы ЧВК «Вагнер»

За вчерашний вечер украинские военные нанесли многочисленные удары с использованием РСЗО HIMARS и MLRS. Наиболее жесткие удары пришлись по

В Екатеринбурге простились с погибшим 39-летним военнослужащим Владимиром Зубкевичем
  • Сегодня, 08:48

В Екатеринбурге простились с погибшим 39-летним военнослужащим Владимиром Зубкевичем

В Екатеринбурге 8 декабря 2022 года состоялось прощание с погибшим в СВО военнослужащим на Украине. Владимир Зубкевич являлся сотрудником АО

«Чувствую большую радость»: протоиерей Павленко поблагодарил бизнесмена Пригожина за освобождение из украинского плена
  • Вчера, 23:11

«Чувствую большую радость»: протоиерей Павленко поблагодарил бизнесмена Пригожина за освобождение из украинского плена

Настоятель Свято-Тихвинского собора города Лисичанска Андрей Павленко возвращен из украинского плена. Военкоры первыми встретили протоиерея. Как