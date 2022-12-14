Газета.Ru: Рэпер Oxxxymiron заподозрил, что Моргенштерн планирует вернуться в РФ

Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров) в ответ на дисс рэпера Моргенштерна (в России признан иностранным агентом) «Я убил Марка» посвятил песню и видеоклип под The Story of Alisher (от Morgenshtern RIP). Ролик был опубликован на YouTube Оксимирона (признан иностранным агентом в РФ).

В тексте Oxxxymiron Моргенштерна назвал клоуном и объяснил, что он записывает этот ироничный текст просто для того, чтобы развлечь своих слушателей. Мирон указал, что в диссе Моргенштерн его цитирует.

«Чисто мэшапы, золотые цитаты. Аля, сочиняешь все, не дергал тебя за косички. Ты мне не нравишься», — сказано в песне.

Также рэпер заподозрил, что Моргенштерн планирует вернуться назад в Россию. Он утверждает, что тот звал его на запись своих альбомов.

«Меняй паспорт и фамилию. Моргенштерн раскрутился на цепи. Жаль, что утренние звезды очень быстро гаснут»,

— сказал Федоров, добавив, что из-за отсутствия новых треков Моргенштерн перешел опять на пародии, с которых и начинал свою карьеру.

Также насмешкам со стороны Оксимирона подверглись привычка Моргенштерна делать фото с голым торсом и вкусы в одежде, пишет Газета.Ru.