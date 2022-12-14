Грустная актриса Юлия Снигирь пришла на премьеру фильма без Евгения Цыганова

Юлия Снигирь появилась на красной дорожке перед показом нового кинофильма про знаменитых Чука и Гека. Актриса удивила журналистов несколькими вещами. Во-первых, артистка облачилась в довольно мрачный светский наряд. Она была одета в модную черную толстовку, черные кожаные брюки, которые легли достаточно свободно и массивные ботинки, причем тоже черные.

А во-вторых - пришла без мужа Евгения Цыганова, которого все желали увидеть.

Помимо того, артистка была грустная, а еще наотрез отказалась общаться с репортерами, показав жестами, что разговора с ней не будет. А многие присутствующие отметили, что Юлия всего за несколько месяцев сильно похудела.

О причинах такого странного поведения теперь СМИ остается только гадать. Последняя премьера, на которой была Снигирь, проходила несколько месяцев назад.