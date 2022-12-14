Агутин выступил с важным заявлением после новости о разводе с Анжелиой Варум: «Я закрываю дверь»

В последнее время Леонид Агутин активно занимается творчеством. В своем Телеграм-канале певец анонсировал выпуск новой песни «Последний трек». Он ее исполнил вместе с популярной группой "3333" и Сашей Ли, который был подопечным исполнителя хита «Аэропорты» в 10-м сезоне «Голоса».

«Это последний трек о тебе. Закрываю между нами дверь, все жду, чтобы ты постучала...» - так звучат слова в новой композиции.

Еще несколько лет назад Леонид Агутин и Анжелика Варум активно вели социальную деятельность. После начала СВО на Украине какое-то время об артистах ничего не было слышно. Певица совсем пропала из соцсетей, не выходила на публику. Агутин спустя некоторое время продолжил выступления в России.

В Сети регулярно ходят слухи о разводе звездной пары. Однако никаких официальных подтверждений нет. Невзирая на разные сплетни, периодически супружеская пара появляется вместе на разных мероприятиях.