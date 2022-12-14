«Как насчет уборки снега на платных парковках?» - жители Адмиралтейского района не хотят платить за сугробы

После прямой линии губернатора Александра Беглова глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев встретился с жителями Адмиралтейского района, которые были недовольны организацией платных парковок. По итогам встречи он заметил, что в целом жители одобряют решение сделать парковочные места в исторических районах платными, но имеют некоторые замечания к процессу.

«В целом жители – «за» платную парковку. При этом петербуржцы просят организовать больше консультаций по оформлению парковочных разрешений, а также расширить границы их действия, включая места возле социальных объектов: поликлиник, детсадов, школ из других муниципальных образований. Увеличить количество мест для парковки маломобильных граждан, добавить их туда, где они более востребованы. Попутно жители попросили на некоторых улицах пересмотреть схему движения и усилить работу общественного транспорта. Добавим новый маршрут от Балтийского вокзала до Солнечного города», - написано в Telegram Беглова.

Жители Адмиралтейского района, с 1 ноября испытывающие все «прелести» платных парковок, очень удивились словам губернатора, особенно тем, что они якобы «за», и оставили немало соответствующих комментариев под губернаторским постом. По мнению активистов, «встреча» была чистой инсценировкой, куда согнали людей, не имеющих машины, и совершенно очевидно, что автовладельцам нововведение не нравится.

Замечаний к организации парковок у людей гораздо больше, чем «заметили» Комтранс и губернатор, а теперь и пользоваться ими невозможно.

С таким трудом полученные разрешения поставить машину бесполезны в снегопады – места «съели» сугробы, и убирать их не спешат.

Если нет условий, чтобы запарковать машину на выделенных платных местах, не следует пока и брать с граждан деньги, предлагают петербуржцы.

В прошлом году Беглов объяснял плохую уборку внутриквартальных территорий тем, что автомобилисты не убирают вовремя транспорт с обочины и мешают снегоуборочной технике и дворникам, и обещал усилить борьбу с нарушением правил парковки.

«Будет усилена работа по взаимодействию с местным самоуправлением, федеральными структурами, от которых также зависит уборка, её скорость на местах и соблюдение правил дорожного движения, борьба с нарушениями правил парковки. Транспорт, припаркованный с нарушениями, мешает уборочной технике», - говорил Беглов в декабре 2021 года.

Платная парковка должна была помочь упорядочить, в том числе, и уборку снега. Однако в Адмиралтейском с 1 ноября из-за плохо организованного процесса получения парковочных разрешений прибавилось машин во дворах, а со снегом все по-прежнему, заметил обозреватель Юрий Комолятов.

«Весь этот месяц, автовладельцы, ждущие пока «Горпапковки» раздуплятся, регулярно получали штрафы, поэтому обычно свободные питерские дворы в три ряда забились машинами, небольшие пятачки в центре, неохваченные зоной платной парковки в три этажа забились машинами. Общегородская ненависть к губернатору вышла на высоты, близкие только к первым большевистским градоначальникам, на пустом месте в зиму 1918-1919 годов устроивших тут голод. Но, наверно произошли качественные улучшения уборки улиц? Конечно, нет!», - написал он в Telegram.

Ранее депутат ЗакС Борис Вишневский назвал издевательскимотказ Смольного рассматривать возможность расширить на весь Адмиралтейский район действие разрешения на льготную парковку для местных жителей. По словам Вишневского, он получает множество писем от петербуржцев, возмущенных необходимостью переплачивать за парковку, выезжая по делам за пределы муниципалитета.