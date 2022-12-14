Киркоров и Лазарев станут членами жюри в новогоднем выпуске шоу «Маска» и «Аватар»

Сегодня стало известно о том, что Филипп Киркоров и Сергей Лазарев станут членами жюри новогоднего выпумка шоу "Маска" и "Аватар". На этот раз два проекта объединят в один и покажут зрителям в одном праздничном выпуске со всеми полюбившимися артистами.

Канал НТВ для своих зрителей приготовил сюрприз в виде пятичасового спецвыпуска с 17 полюбившимися всем масками и восьми аватарами. Но также планируется, что публика увидит еще четыре новых маски и четыре аватара, которые будут рассекречены сразу после выступления.

Что касается членов жюри, то кресло председателя займет Филипп Киркоров вместе с Сергеем Лазаревым, который успел подшутить над поп-королем российской эстрады во время съёмок.

Компанию артистам составят: певица Валерия, исполнительница Ида Галич, шоумен Тимур Батрутдинов, ведущая Регина Тодоренко, певцы Марк Тишман и Тимур Родригез.