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«Мясной король» Артур: раскрыта личность настоящего жениха Анастасии Волочковой

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«Мясной король» Артур: раскрыта личность настоящего жениха Анастасии Волочковой
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Фото из открытых источников

Балерина Анастасия Волочкова в своей публикации про помолвку с таинственным возлюбленным засветила Mercedes жениха. Как удалось выяснить вездесущим журналистам, автомобиль принадлежит некому бизнесмену по имени Артур. Мужчина живет в Москве, он работает в компании, которая занимается поставками мяса. Так называемой «мясной король» владеет сразу четырьмя иномарками.

Репортеры решили позвонить Артуру для того, чтобы поздравить с помолвкой. Однако никаких прямых ответов на связанные со свадьбой вопросы предприниматель не дал.

Сперва мужчина согласился, чтобы представители СМИ поздравили его по телефону, но далее в беседе Артур неожиданно отрекся от знаменитой невесты. Он произнес: «С Анастасией косвенно знаком».

Примечательно, что в телефонной книге у Анастасии он записан как «Артур Мясо» и «Артур Быки Полутушки». Поэтому не исключено, что он правда с Волочковой знаком косвенно и вовсе не является ее женихом.

Напомним, накануне скандально известная танцовщица похвасталась тайной помолвкой. По данным артистки, избранник забрал ее прямо из салона красоты и устроил сюрприз.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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