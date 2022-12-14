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Олег Тиньков оскорбительно высказался в адрес своих бывших коллег и пообещал умереть

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Олег Тиньков оскорбительно высказался в адрес своих бывших коллег и пообещал умереть
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Фото из открытых источников

Длительное время Олег Тиньков боролся за жизнь. Мужчина перенес операцию по пересадке костного мозга и немало курсов агрессивной химиотерапии. Бизнесмен признался, что чувствует себя хорошо, однако уверен, что болезнь вскоре вернется.

Предприниматель продал бизнес в РФ и перебрался за границу. Там он наслаждается жизнью. В соцсетях бизнесмен часто поливает грязью родину. На этот раз Олег решил высказаться о своих экс-коллегах. Он назвал их трусами  и ссыкунами. Также Тиньков отметил, что у него проблемы со здоровьем и он собрался на тот свет.

"Мы однажды живем! Я умру скоро от лейкемии. Вы умрете чуть позже, однако умрете, в гробу нет карманов. Не будьте тварями. Мне стыдно за вас", — добавил он.

Напомним, недавно у предпринимателя возникли проблемы с властями США. Его заподозрили в незаконном выводе денег. Олег Юрьевич не комментирует эту историю. В подобную ситуацию Тиньков попадал несколько лет назад. Тогда основателю российского банка грозил срок. После этого он объявил о смертельно опасном заболевании. Какое-то время бизнесмен проходил лечение в Германии, именно там ему пересадили костный мозг.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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